GÜNCEL

Çocuklara aldırış etmediler, magandalığa devam ettiler

Niğde'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler tepki çekti.

Olay, Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Beldede yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açan magandalar, düğüne katılanlar arasında korkuya neden oldu. Çocukların da bulunduğu düğünde çekilen görüntüler, tepki çekti. Öte yandan, Keçikalesi beldesinde geçen hafta düğün magandaları tarafından havaya rastgele açılan ateşte bir kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adil Rami isyan etti: Kişiliğimi yansıtmıyor
Adil Rami isyan etti: Kişiliğimi yansıtmıyor
Beşiktaş Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal'la anlaştı
Beşiktaş Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal'la anlaştı
Satış süreci tamamlandı! Ünlü giyim markası Beymen'de yeni dönem
Satış süreci tamamlandı! Ünlü giyim markası Beymen'de yeni dönem
Gülşen ile tasarımcı Fatma Senem Erdem arasındaki çanta davasında karar!
Gülşen ile tasarımcı Fatma Senem Erdem arasındaki çanta davasında karar!
Özkök'ten Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum: Peşmerge kıyafetiyle mi sevişelim
Özkök'ten Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum: Peşmerge kıyafetiyle mi sevişelim
Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı
Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadı
Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadı
Gemlik'te korkutan yangın
Gemlik'te korkutan yangın
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2019 kameri ayı sırası
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2019 kameri ayı sırası
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı
Erzurum'da çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
Erzurum'da çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
Şanlıurfa sesinden rahatsız olduğu köpeği vuran kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa sesinden rahatsız olduğu köpeği vuran kişi gözaltına alındı
En yakın arkadaşını gece yarısı bıçaklayarak öldürdü
En yakın arkadaşını gece yarısı bıçaklayarak öldürdü
Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar