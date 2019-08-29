Recep Tayyip Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir mücadele insanı için bir aradayız. İnanç ve azim abidesini uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler için "Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Kitaplarıyla on binlerce insanımıza cesaret verdi" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İslami STK hareketlerini öne çıkardı"

-Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi.