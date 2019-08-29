GÜNCEL

Leo bebekten çok güzel haber

İZMİR’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.

9 Ağustos Cuma sabahı saat 09.00’da İzmir’de bir özel hastanede dünyaya gelen Leo bebek ilk 5 saatte herhangi bir şikayeti yok iken, daha sonra morarması fark edilmiş, ardından yapılan 'pediatrik kardiyoloji' değerlendirilmesi ile 'büyük arterlerin trans pozisyonu' teşhisi konulmuştu. Leo bebeğin İzmir’de ilk medikal tedavisi başlanarak, açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli aynı gün gerçekleştirilmişti.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kabul edilen bebek Leo yoğun bakım ünitesine alınmış, tetkiklerin ve ameliyat hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ideal şartlarda 'Arteriyel Switch' (her iki damarın kesilerek yerlerinin düzeltilmesi) ameliyatı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından 15 Ağustos günü başarıyla gerçekleştirilmiş, takip ve tedavi süreci yürütülmüştü. Ameliyatın ardından Leo bebek, 5 günlük yoğun bakım ve ardından servis takibinin ardından taburcu edildi.

Leo bebeğin babası Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü, sonsuz şükranlarımızla" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Trump-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama
Trump-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
TRT SPOR muhabiri Falcao ile görüştü
TRT SPOR muhabiri Falcao ile görüştü
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil