YEREL

Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

ÇANAKKALE’de acemi bir motosiklet sürücüsü, kavşakta aynı yayaya iki kere çaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı. Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor. Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden hareket eden sürücünün, motosikletle aynı yayaya çarpması ve ikisinin de yere düşmesi görüntülere yansıyor. Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.

İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Trump-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama
Trump-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil