Antalya'da su almaya başlayan yattaki yolcular ve mürettebat kurtarıldı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra su almaya başlayan lüks tekne, kaptanın dikkati sonrası hızla kıyıya yanaştırıldı. 15’i turist 16 kişi kıyıya çıkarıldıktan sonra yat sulara gömüldü. Daha sonra yat vinç yardımıyla çıkarıldı.
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi.
Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.