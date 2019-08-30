MEDYA

Emniyet Genel Müdürlüğün'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin video yayımlandı.

Genel Müdürlük, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitliği, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 15 Temmuz direnişine katılan vatandaşların ve Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını sembolize eden İzmir Hükümet Konağı'na asılan Türk bayrağının görüntüleri yer aldı. 

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."

Klibin sonunda ise 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
2019 FIBA Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor
2019 FIBA Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor
İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası
İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası
Özel bankalar arasında bir ilk! Alternatif Bank TLREF'e endeksli bono ihracına başladı
Özel bankalar arasında bir ilk! Alternatif Bank TLREF'e endeksli bono ihracına başladı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
CHP'li başkan törene geç kalınca çelenk krizi çıktı
CHP'li başkan törene geç kalınca çelenk krizi çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle trafiğe kapatıldı
Canevim 13. bölüm 2. fragmanı
Canevim 13. bölüm 2. fragmanı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Denizli'de genç kız kaza kurşunuyla öldü
Denizli'de genç kız kaza kurşunuyla öldü
Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü
Adana'da öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğuldu
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğuldu
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil