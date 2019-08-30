Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman "Gerekli dersleri çıkardık"

İki ayaklı bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Karaman, "Birinci maçta biz, ikinci maçta rakibimiz galip geldi. Gruplara kalacak sonucu hak eden takım olarak oyuncularımı kutluyorum. Bu işin zorlukları var. Nasıl orada kazandıysak onların burada bizi yenme şansı vardı. Gerçekten iyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı oynadığımız oyun bizim kabul edebileceğimiz bir oyun değil ama ikinci yarıda oyuncularımın verdiği mücadeleden son derece memnunum. Bize turu getirecek sonucu getirdikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca tribünleri dolduran taraftarlarımıza da bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Bir basın mensubunun ilk maçta alınan 3-1'lik galibiyetin rehavet oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusuna Karaman şu yanıtı verdi: "Rehavet olmayacağını biz 3-1 kazandığımız maçtan itibaren söylüyoruz ama biz geçen sene dar kadroyla çok iyi mücadele verdik. Geçen seneki oynayan kadromuzdan destek oyuncularının haricinde 11'de kullandığımız iki oyuncuyu kaybettik. Kalan grubumuzla birlikte o mücadeleyi yeni katılanlarla birlikte vermeye gayret gösteriyoruz. Bunu rehavet olarak görmememiz lazım. Rakip takımın teknik adam değişikliğini ve sistem değişikliğini de dikkate almak lazım. 3-5-2 tarzında oynadılar. Müsabaka öncesinde de bunu anladık ve ona göre tedbirlerimizi aldık ama bazı oyuncularımız istediğimiz adaptasyonu sağlayamadı. Özellikle ilk yarı kabul edemeyeceğimiz bir tarzda oynadı. Şartlar ne olursa olsun sistem oynamaz. Siz teknik ve taktiğin dışında fiziksel, psikolojik olarak bu işe hazır olmazsanız, saha içerisinde o duruşu göstermezseniz bu zorluğu yaşarsınız. İlk yarı bunu yaşadık, ikinci yarı bence iyi oynadık ve mücadele ettik. Ama görünen o ki biraz daha zorlanacağız ve biraz daha zamana ihtiyacımız olacak."