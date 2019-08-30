DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Rusya güvence verdi

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğinin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

Taner Lübnan'a doğru gitti

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konulardan biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ryan Babel'e milli davet
Ryan Babel'e milli davet
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Rusya seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Anne ve babasının ağzından Emine Bulut: "Tek hayali devlet memuru olmaktı"
Anne ve babasının ağzından Emine Bulut: "Tek hayali devlet memuru olmaktı"
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Müge Anlı'nın Güven Bana'da izleyiciyi çıldırtan yarışmacı!
Müge Anlı'nın Güven Bana'da izleyiciyi çıldırtan yarışmacı!
Antalya Sağlık Müdürlüğü korkunç iddiayı yalanladı
Antalya Sağlık Müdürlüğü korkunç iddiayı yalanladı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
ABD'de mahkum hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kaldı
ABD'de mahkum hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kaldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı