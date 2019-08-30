Müge Anlı'nın Güven Bana'da izleyiciyi çıldırtan yarışmacı!

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan Güven Bana'nın 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı imajı çizdi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti hatta itibarı sıfırlandı.

Kasalarında 9 bin 500 TL varken aileleriyle ilk yüzleşmeye çıktılar. Ezgi Hanım ailesine İsmet Bey'e güveniyorum, iyi bi insan derken. İsmet Bey ise ailesine "Ezgi, beni ikileme düşürdü, bildiğim soruda bile kafamı karıştırdı. "diyerek Ezgi'yi suçladı. Ailesi de ona güveni sağladın diyerek gaza getirdi.

asalarında 26 bin 500 TL varken çıktıkları 2. yüzleşmede İsmet Bey "Gözlerime iyi bak, bana güven diye resmen güveni tam olarak kazandı.

İsmet Bey; 3. yüzleşme öncesi Ezgi Hanım'a: "Ben Ezgi'ye güveniyorum. Enerjimiz bütünleşti. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz diyerek etkilemeye çalıştı ve başardı.

Ezgi Hanım oldukça tedirgindi ama asla basmayacaktı. Ben yarı yolda bırakmam diyen İsmet, Müge Anlı 35 bin TL dediği an butona bastı.

Ezgi Hanım ise bu durum karşısında şoke oldu. İsmet Bey, butona bastı ama Ezgi Hanım'ın ailesi paraya korumaya aldığı için o parayı alamadı.