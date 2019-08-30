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İstanbul'da klasik otomobillerden 30 Ağustos konvoyu

KLASİK otomobil tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yollara çıktı. Çeşitli marka ve model klasik otomobilleriyle Maltepe'de buluşan sürücüler konvoyla Bağdat Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak, Dolmabahçe'ye hareket ettiler.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay. "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı anısına bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir araya geldik. Bu gün 100'e yakın araçla önce Anadolu yakasında Maltepe üzerinden hareket edip,  Bağdat Caddesi istikametinden  15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gideceğiz. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de seremonimizi sonlandıracağız." dedi. 

"Ulusal bayramlarımızı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak çok önemsiyoruz." diyen Serkan Okay, " Milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu coşkuyu geleceğe taşımak adına her yıl Ulusal bayramlarımızı çoşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustosun çok önemli bir tarih olduğunu düşünüyoruz. 

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