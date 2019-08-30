Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in tören aracının üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özkan Ulutaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zaferin 97. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Asil Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref tarihinden aldığı kuvvetle topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını anımsatan Ulutaş, işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhasının tek tek düşünüldüğünü, hazırlandığını ve yönetildiğini belirtti.

Ulutaş, 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları ve sanayileşme gibi gelişmelerin sonucunda Birinci Dünya Savaşında müttefikleri aldığı ağır yenilgiler neticesinde Mondros Mütarekesi'nin imzalandığını, bu anlaşmayla bin yıldır üzerinde kan dökülüp can verilerek yurt edinilen Anadolu topraklarının o dönemin büyük devlet ve onların maşaları tarafından işgal edildiğini anlattı.