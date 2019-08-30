GÜNCEL

İtfaiyenin merhameti kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tarlada çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri, suda serinleterek kendine getirdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde geçen hafta meydana gelen olayda, çıkan anız yangını büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangının büyümesiyle çok sayıda ağaç yanarken, soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yanmak üzere olan bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı alarak yanan tarladan çıkaran itfaiye ekipleri, hayvanı su ile serinleterek kendine getirdi. 

Ayrıca, yine aynı yerde çıkan yangında yanan bir kaplumbağa bulan bir itfaiye eri, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu veya kasten çıkarttığınız bir yangından dolayı gördüğünüz bu kadar ağaçlık alan zarar görmüştür. Gördüğünüz gibi burada bir canlıda yanarak ölmüştür. Lütfen duyarlı olalım" diyerek vatandaşları uyardı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
İBB'de işten çıkarmalara devam! Hizmet-İş Sendikası İmamoğlu'na seslendi
İBB'de işten çıkarmalara devam! Hizmet-İş Sendikası İmamoğlu'na seslendi
Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber
Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da klasik otomobillerden 30 Ağustos konvoyu
İstanbul'da klasik otomobillerden 30 Ağustos konvoyu
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor
Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor
Erdoğan'dan Davutoğlu'na yanıt "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz"
Erdoğan'dan Davutoğlu'na yanıt "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz"
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Şoke eden kaza kamerada! Küçük kız otobüsün altında kalmaktan kurtuldu
Şoke eden kaza kamerada! Küçük kız otobüsün altında kalmaktan kurtuldu
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı