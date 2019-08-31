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Bir Aile Hikayesi 13. bölüm fragmanı

Bir Aile Hikayesi dizisi 13. yeni bölümüyle 14 Eylül 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Bir Aile Hikayesi'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Aile Hikayesi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Aile Hikayesi 14 Eylül 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta...

'Bir Aile Hikayesi' ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

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