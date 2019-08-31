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Mucize Doktor 1. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 1. bölümüyle 9 Mart 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un ilk bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 12 Eylül 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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