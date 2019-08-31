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Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim

Rıdvan Dilmen, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 5 golün atıldığı Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirirken hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu topa tuttu.

Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu tam 103 dakika oynandığı müsabakayı NTV'de Rıdvan Dilmen yorumladı. 

''Hakemlerin hepsi bu psikolojiyle maça çıktı''

Dilmen, ''Geride 25 hakem kaldı. Bu hakemlere 4 kulüp Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş daha kontenjanı duruyor. Hakemlerin kafasında, Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'ı yediler. Geçmişte Cem Papila, Ali Aydın. Bu kulüpler hem uyarıyorlar. Bize karşı hata yapmayın derken. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray da hata yaparsanız ona göre diyor. Hakemlerin hepsi bu psikolojiyle maça çıktı.'' dedi.

''Ben böyle rezalet görmedim''

''Türk futboluna hayırlı olsun.'' diyen Dilmen, ''Acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalara daha sezon başı denildi, pek bir şey denilmedi. Bitti reklamlar, start verildi. Premier Lig de izliyoruz sonuçta ama hakemler burada maçların önüne geçiyor! Bir tek bu VAR işi Türkiye'de yaramıyor. En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik! Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de... Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk fubolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok.'' ifadelerini kullandı.

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