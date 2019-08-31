GÜNCEL

Hız göstergesi 190 Km’de takılı kaldı, 4 kişi yaralandı

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan bir araç yakıt pompalarına ulaşmadan yol kenarındaki fiyat göstergelerine çarpıp takla atarak durabildi. Kaza yapan aracın hız göstergesi 190 km’de takılı kalırken facianın eşiğinden dönülen feci kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza gece Muğla-Aydın karayolu Efeler girişi Yenipazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Karakuzu yönetimindeki 16 BD 557 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. İlk olarak aydınlatma direklerine çarpan araç, pompalara ulaşmadan fiyat göstergelerinin olduğu hızla çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Karakuzu ile birlikte yolcular Aysu Bozkurt, Eylül Şükran Terzi, ve R.A.Ç isimli çocuk yaralandı. 
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılırken,, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından olası bir yangına karşı bölgede önlem alındı. 

Hız göstergesi 190 km’de takılı kaldı 

Feci kazada adeta facianın eşiğinden dönülürken, kaza yapan aracın hız göstergesinin 190 km’de takılı kalması görenleri şaşırttı. Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan kazada, Çine istikametinden Aydın istikametine süratle seyreden araç akaryakıt istasyonuna geldiğinde bir anda yoldan çıkıp önce istasyonun aydınlatma direklerine çarpıyor. Araç daha sonra tabelaya çarpıp havaya savrulduktan sonra yere düşüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
Kadınlar başlattı erkekler dahil oldu! İki grup İstiklal Caddesi'ni savaş alanına çevirdi
Kadınlar başlattı erkekler dahil oldu! İki grup İstiklal Caddesi'ni savaş alanına çevirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van kayyumunun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın: 653 kişiyi işten attım
Van kayyumunun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın: 653 kişiyi işten attım
Hikmet Karaman: "Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Hikmet Karaman: "Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Erol Bedir: "Galatasaray yenilseydi, dengeler bozulacaktı"
Erol Bedir: "Galatasaray yenilseydi, dengeler bozulacaktı"
İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da
İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Tekirdağ Malkara'da orman yangını
Tekirdağ Malkara'da orman yangını
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı