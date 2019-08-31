Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Filmde "Biz bu ruhu tanıyoruz" vurgusuyla Malazgirt Zaferi'nden Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'a kadar şehitler anıldı.

Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Erdoğan çifti, resepsiyonun gerçekleştirildiği alanda gezerek konukları selamladı.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.