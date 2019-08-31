Sevgilisinin dudağından öpen Eliz Sakuçoğlu'na büyük tepki!

Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra DJ Semih Ergün'le yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KUCAĞINA ATLAYIP DUDAĞINDAN ÖPTÜ

İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımında aşka gelip sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öptü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sakuçoğlu'nun bu hareketini gören çoğu Instagram kullanıcısı, tepkilerini görüntüyü paylaşan magazin sayfalarının altında yazdıkları yorumlarla dile getirdi.