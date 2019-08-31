Konteynırda mahsur kalan yavru ayıyı polis kurtardı

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Kings Beach kasabasında meydana geldi. Bir otelin arkasında bulunan çöp konteynırının kapağının kapanması sonucu yavru bir ayı konteynırda mahsur kaldı.

Yavru ayının annesi ve diğer yavru ayı, mahsur kalan yavruyu içerden çıkaramayınca, imdadına, olayı gören bir vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye gelen polis müdahale etti.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, polis memurunun konteynırın kapağını açıp, içeri merdiven koymasından sonra yavru ayının konteynırdan çıkıp, kurtulduğu görüldü.