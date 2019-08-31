Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor. Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.