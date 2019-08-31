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Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydın’da Bey Camii’nde dün cuma namazı sonrası cemaat bağış kutusuna kağıt para attı. Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için cemaatle birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii’nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt araların olmadığını görünce durumdan şüphelenip olayı polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir şahsın cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çaldığı tespit edildi. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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