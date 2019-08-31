İmamoğlu görevden alınan HDP'li başkanlarla buluştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Diyarbakır'da bir araya gelerek, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi" dedi.