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Bursa'da otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve oğluna ait aracın bagajında darp edilmiş olarak bulunan kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA-Yenişehir kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş 16 UB 358 plakalı otomobili gerenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti.

24 saattir kendisinden haber alınamayan Yalçın Dündar (41) olduğu ve darp edildiği anlaşılan bu kişi, sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dündar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakalandılar

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, ilçe merkezinde, Hakan A. (34) ve Özgür K. (22) gözaltına alındı.

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