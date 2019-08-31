DÜNYA

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde öğleden sonra Central Polis Karakolu önünde yoğunlaşan protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahalede bulundu.

Gösteride protestocular aşama aşama geri çekilerek Admiralty bölgesinde yoğunlaştı.

Polisle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sonrasında protestocular, Wanchai Polis Karakolu yakınlarında etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet bulut paylaştı! Radamel Falcao Galatasaray'da
Ahmet bulut paylaştı! Radamel Falcao Galatasaray'da
Hong Kong protestolarına sert müdahale
Hong Kong protestolarına sert müdahale
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü 9 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü 9 yaralı
Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren göçmen kararı
Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren göçmen kararı
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü
Bakan Turhan İstanbul İzmir otobanını kullanan araç sayısını açıkladı
Bakan Turhan İstanbul İzmir otobanını kullanan araç sayısını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok
İmamoğlu görevden alınan HDP'li başkanlarla buluştu
İmamoğlu görevden alınan HDP'li başkanlarla buluştu
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı
Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Törenine katıldı
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Silivri'de kediye tekme atan kadın kamerada
Silivri'de kediye tekme atan kadın kamerada
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti