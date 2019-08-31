Hong Kong polisinden göstericilere müdahale
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde öğleden sonra Central Polis Karakolu önünde yoğunlaşan protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahalede bulundu.
Gösteride protestocular aşama aşama geri çekilerek Admiralty bölgesinde yoğunlaştı.
Polisle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sonrasında protestocular, Wanchai Polis Karakolu yakınlarında etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi.