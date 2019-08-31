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Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma

ŞANLIRFA Suruç Devlet Hastanesi'nde doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmeyen çocuğun görüntüleri ortaya çıkınca Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

ŞANLIRFA'nın Suruç ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi.

Bunun üzerine annesi çocuğun ateşini kendi imkanları ile soğuk su ve havluyla düşürmeye çalıştı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

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