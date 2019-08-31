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Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.

SAMSUN'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi.

Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.

Olay anının bir kısmı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde kuryenin kadını darp ettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

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