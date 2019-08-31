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Antalya'da 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan şüpheli Alanya'da gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesiEvrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan Hüsnü M., kayıplara karıştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesindeki otelde olduğu belirlenen zanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı altın ve mücevherlerle yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

"Boğazından nasıl geçecekti?"

Bu sırada soyulan iş yerinin sahibi Ali Barman şüpheliye, "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti?" diyerek tepki gösterdi. Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M.'yi yanlarında bir aydır sigortalı çalıştırdıklarını belirterek, "Şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 1,5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri, Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan zanlının kuyumcudan altınları alarak kaçma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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