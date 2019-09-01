GÜNCEL

Festivalde dev topun çarptığı belediye başkanı böyle savruldu

Madrid'de düzenlenen Boloencierro festivalinde dev bir topun çarpması sonucu Mataelpino belediye başkanı Javier de los Nietos yaralandı.

Madrid'de düzenlenen Boloencierro festivalinde dev bir topun çarpması sonucu Mataelpino belediye başkanı Javier de los Nietos yaralandı. O anları, festivali izleyen seyircilerden biri kaydetti.

Başkent Madrid'in Mataelpino kasabasında düzenlenen geleneksel Boloencierro festivali, dev bir toptan kaçmaya çalışan insanların katılımıyla gerçekleştirildi. Geçen seneki festivalde 2 kişinin ağır yaralanması sonucu festivale katılanlara kask takma zorunluluğu getirildi ve topun kilosu 200 kilodan 30 kiloya indirildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇARPAMININ ETKİSİYLE SAVRULDU

Görüntülerde, dev topun aşağı doğru yuvarlandığı sırada bir barikata çarptığı; daha sonra ise arkasından koşmakta olan belediye başkanına çarparak onu yol kenarına savurduğu görüldü. Hemen hastaneye kaldırılan belediye başkanının dirseğinde kanama olduğu ve dikiş atıldığı bildirildi.

Kazanın ardından yerel basına konuşan belediye başkanı, topun ağırlığının azaltılmasına rağmen kaza yaşanabildiğini söylerken, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

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