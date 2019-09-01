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Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu tahmin ediliyor.

Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sebebi belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkan iş makinesi yol üzerindeki eve çarparak durabildi. Kazada evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin enkaz üzerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

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