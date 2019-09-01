Radamel Falcao Galatasaray taraftarına 3'lü çektirdi

Galatasaray, zorlu bir sürecin ardından son yılların en önemli transferi

Yıldız oyuncu, ailesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte özel uçakla bu akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

Havaalanında GS TV'ye konuşan Falcao şunları söyledi:

"Öncelikle Allah'a şükürler olsun, böyle özel bir formayı giymeyi nasip etti bana. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum şu anda."