Radamel Falcao Galatasaray taraftarına 3'lü çektirdi
Galatasaray'ın yeni transferi dünyaca ünlü golcü Falcao İstanbul'a geldi.
Galatasaray, zorlu bir sürecin ardından son yılların en önemli transferi
Yıldız oyuncu, ailesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte özel uçakla bu akşam saatlerinde İstanbul'a indi.
Havaalanında GS TV'ye konuşan Falcao şunları söyledi:
"Öncelikle Allah'a şükürler olsun, böyle özel bir formayı giymeyi nasip etti bana. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum şu anda."