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Radamel Falcao Galatasaray taraftarına 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın yeni transferi dünyaca ünlü golcü Falcao İstanbul'a geldi.

Galatasaray, zorlu bir sürecin ardından son yılların en önemli transferi

Yıldız oyuncu, ailesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte özel uçakla bu akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

Havaalanında GS TV'ye konuşan Falcao şunları söyledi:

"Öncelikle Allah'a şükürler olsun, böyle özel bir formayı giymeyi nasip etti bana. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum şu anda."

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