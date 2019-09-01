İstanbul Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği

İSTANBUL Esenyurt’ta duvarlarında oluşan çatlaklardan dolayı iki gün önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye yansıdı.