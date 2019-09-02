GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta ticari araç nehre düştü

KAHRAMANMARAŞ'ta ticari araç nehre düştü. Kazada anne ve iki çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu anne ve iki çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı.

Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Ekinözü kara yolunun 100'üncü kilometresinde Ceyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada anne Ayşe Aksu (35), çocukları Zeliha Aksu (12), Mustafa Baki Aksu (7) öldü, 5 kişi yaralandı.

Anne ve çocukların cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Teksas saldırısında ölenlerin sayısı arttı! Trump yine bildiğiniz gibi
Teksas saldırısında ölenlerin sayısı arttı! Trump yine bildiğiniz gibi
5 milyon memur emeklisinin zamları belli oldu
5 milyon memur emeklisinin zamları belli oldu
İTO açıkladı İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu
Slimani'nin golleri Monaco'ya yetmedi
Slimani'nin golleri Monaco'ya yetmedi
MB başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı
MB başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 12. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 12. bölüm fragmanı
Kahramanmaraş'ta piknikte anne ve kızı boğuldu
Kahramanmaraş'ta piknikte anne ve kızı boğuldu
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma!
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma!
Fransız polisinden Türk sürücüye küstah taciz
Fransız polisinden Türk sürücüye küstah taciz
Radamel Falcao Galatasaray taraftarına 3'lü çektirdi
Radamel Falcao Galatasaray taraftarına 3'lü çektirdi
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi eylül ayında ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi eylül ayında ne kadar ödenecek?
İstanbul Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
İstanbul Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
2 Eylül evde bakım parası yatan iller hangisi oldu yeni iste
2 Eylül evde bakım parası yatan iller hangisi oldu yeni iste