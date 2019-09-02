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Rıdvan Dilmen Abdülkadir Ömür için yapılan teklifi açıkladı

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Abdülkadir Ömür için yapılan dev teklifi canlı yayında açıklarken kulüp ismi de verdi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında 1-1 sona eren ve bol gol gol pozisyonun yaşandığı Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Bugün 5-1 kazanan Fenerbahçe’yi konuşabilirdik ama bugün kaybetmiş Fenerbahçe’yi de konuşabilirdik. İki takımın oyuncularını da, iki takımın hocasını ve Ünal Karaman’ın değişikliklerini kutlamak lazım. Fenerbahçe doğru yolda. Trabzonspor da yoğun maç temposuna rağmen iyi performans gösterdi. En büyük kutlama ise  Fırat Aydınus’a. Fenerbahçe - Trabzonspor maçları kolay değil. Tarihinde de kolay olmadı.

Skora göre değerlendirmek doğru değil. Son maç Başakşehir ile oynanmış, geriden gelmiş, Ferdi ve Zajc ile sonuç almış. Bu değişiklikleri neden yaptın diyemezsin. Skor 2-0 olsa muhtemelen Tolgay’ı alacaktı. Buna imkan bulamadı ve tehdit aldı.

''Fenerbahçe geçen yıldan arınmış''

İkinci yarı başında baskı yedi. Son dakikalarda Fenerbahçe 1-1’e razı olmuştur artık. Puan olarak 2 puan kayıp ama futbol maçının unsurlarına göre güzel bir ligimiz varmış dedirtti. Fenerbahçe geçen yıldan arınmış, macera aramadan devam etmiş. Emre'yi bu ligden almış, Kruse’u getirmiş. Mevlüt ikinci forvet olarak zaman zaman kullanılabilir. Yönetim bu şartlarda her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Teknik adam da keyif verecek futbol oynanacağını gösterdi.

''Abdülkadir Ömür’e Monaco 20 milyon Euro''

Yusuf Yazıcı’dan ciddi bir bonservis alındı ama Trabzonspor bildiğim kadarıyla Abdülkadir Ömür’e Monaco 20 milyon Euro bonservis verdi. 22’ye kadar çıktı hatta. Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir’i bırakmadı.

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