GÜNCEL

Bolu'da ilginç olay! İneği o halde görenler şaştı kaldı...

Bolu’da, kafası piknik alanındaki beton masa ile oturak arasına sıkışan ineği, itfaiye ekipleri balyozla betonu kırarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen’e bağlı Akbuk köyünde bulunan Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yemek isteyen Fatih Eroğlu’na ait ineğin kafası beton masa ile oturak arasına sıkıştı. İneğinin kafasını sıkıştığı yerden çıkaramadığını gören Eroğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, balyozla beton oturağı kırarak ineğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Diagne'den Galatasaray'a veda
Diagne'den Galatasaray'a veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl açılış töreninde açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl açılış töreninde açıklama yapıyor
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu
Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstasyonda korku dolu anlar!Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı
İstasyonda korku dolu anlar!Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı
Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu
Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı
Ankara'da traktör fabrikasında yangın
Ankara'da traktör fabrikasında yangın
Aybike Esin Tumluer kimdir yaşı kaç erkek oldu son hali nasıl?
Aybike Esin Tumluer kimdir yaşı kaç erkek oldu son hali nasıl?
Fatih'te yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Fatih'te yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül kaç gün kaldı?