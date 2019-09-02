GÜNCEL

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Yılmaz'ın kullandığı 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Koca Dere Göleti mevkisinde bir düğün salonunun bahçesindeki 3 araca çaptıktan sonra yan yattı.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Diagne'den Galatasaray'a veda
Diagne'den Galatasaray'a veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl açılış töreninde açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl açılış töreninde açıklama yapıyor
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu
Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da traktör fabrikasında yangın
Ankara'da traktör fabrikasında yangın
Fatih'te yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Fatih'te yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Zeytinburnu'nda camlarında kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda camlarında kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı: 2 yaralı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Uğur çok iyi maç çıkardı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Uğur çok iyi maç çıkardı
Aybike Esin Tumluer kimdir yaşı kaç erkek oldu son hali nasıl?
Aybike Esin Tumluer kimdir yaşı kaç erkek oldu son hali nasıl?
Ersun Yanal: “Her hafta üstüne koyarak gideceğiz”
Ersun Yanal: “Her hafta üstüne koyarak gideceğiz”
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül kaç gün kaldı?