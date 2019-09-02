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Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Bayrak kullandığı 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araçla Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden anne Ayşe Habibe Aksu(36), çocukları Mustafa(7) ve Zeliha Aksu(12) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Bayrak ile henüz ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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