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Hakkari'de terörden temizlenen yaylalarda moda rüzgarı esti

Aslen Hakkarili olan moda tasarımcısı Hicran Önal, ata toprağında kendisine ait MİHA markasının sonbahar-kış koleksiyonunun çekimlerini 2 bin 800 rakımda yaptı.

stanbullu moda tasarımcısı Hicran Önal ata toprağı olan Hakkari’de kendisine ait MİHA markasının sonbahar-kış koleksiyonunun çekimlerini gerçekleştirdi. Alman ve Çek iki foto modelin de yer aldığı 12 kişilik ekip, terörden temizlenen 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası ile 2 bin 800 rakımlı Şüvekür Yaylası'nda kamp kurup sonbahar-kış koleksiyonunun çekimlerini yaptı. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hicran Önal, çekimleri Hakkari’de yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Önal, ”Sonbahar-kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari’de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul’da doğup büyüdüm. Ama aslen Hakkariliyim. Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel. Ama burası pek bilinmiyor. Çünkü burası genellikle terörle anılıyor. Buranın aslında ne kadar güzel olduğunu her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var. Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer” diye konuştu. 

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