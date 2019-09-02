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Jandarmanın operasyon köpekleri suçlulara göz açtırmıyor

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirilen operasyon köpekleri suçlulara göz açtırmıyor.

Nevşehir JAKEM Komutanlığında Alman çoban köpeği, Belçika malinois, Lavrador retriever, golden retriever, Alman pointer ırklarında köpek üretilmesinin yanı sıra Ar-ge çalışmalarında Mersin Tarsus çatal burun köpeği yetiştiriliyor. Ayrıca Trabzon Zerdeva, Kars çoban, Sivas kangal, Aksaray malaklısı, Türk tazısı ve zağar gibi yerli ırk köpeklerin eğitim çalışmaları yapılarak operasyon köpeği olarak hizmet veriyor. JAKEM Komutanlığında eğitimleri tamamlanan köpekler daha sonra ise Türkiye’nin 81 iline gönderilerek rehine kurtarma operasyonlarında jandarmanın en büyük yardımcısı olarak kullanılıyor. JAKEM Komutanlığı görevli Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı yaptığı açıklamada, “Komutanlığımızda halen Alman çoban köpeği, Belçika malinois, Lavrador retriever, golden retriever, Alman pointer ırklarında köpek üretilmekte ve görev köpeği olarak eğitilmektedir. Ayrıca emniyet ve asayiş hizmetlerinde yerli ırk köpeklerin görev köpeği olarak kullanılabilmesi maksadıyla yapılan Ar-ge çalışmalarında Mersin Tarsus çatal burun köpeği yetiştirilerek kullanılmaya başlanmış, Trabzon Zerdeva, Kars çoban, Sivas kangal, Aksaray malaklısı, Türk tazısı ve zağar gibi yerli ırk köpeklerin eğitim çalışmaları devam etmektedir. Özel birliklerin, rehineli veya rehinesiz bina ve araçlarda yapacağı operasyonlarda işini kolaylaştırmak, müdahale eden birliğin önünde ilerleyerek birliğe zaman kazandırmak ve şüphelileri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon köpeği yetiştirilmektedir” diye konuştu. 

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