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Ayder'de salıncaklar kaldırıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından söküldü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Tebligatların yapı ve salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncaklar için sabah saatlerinde yaylada tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak yıkım ekibi tarafından söküldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı.

Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır yerinde takip etti. Sağır, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize gezisinde Ayder'in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini hatırlattı.

Ayder'in fotoğraflardaki gibi yeniden şekillenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Sağır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde sabah itibarıyla çalışmalara başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Dün bazı vatandaşlarımız kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başlamış olduk." diye konuştu.

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