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Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı

Adana'da Kasaplar Çarşısı esnafı, sakatat talebini karşılamakta güçlük çekiyor.

Temmuz ayında 35 TL’den satılan kemikli etin fiyatı 42 TL'ye kadar yükseldi. Artan et fiyatlarından dolayı ise dar gelirli vatandaşlar sakatata yönelmeye başladı. Sakatat fiyatları da kesimlerin azalmasıyla geçen aya göre 2 ile 3 TL arasında zamlandı. Kellenin 25, kuzu yüreğin 20, mumbar ve işkembenin 30, ayağın 2, kuzu kulağının 4 ve dana memesinin 3 liradan satıldığı Adana'daki Kasaplar Çarşısı’nda esnaf satışlardan memnun. 

Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kemiksiz et fiyatlarının 45 TL ile 55 TL arasında değiştiğini belirterek, “Kemikli olanları ise 40 TL ile 42 TL arasında satıyoruz. Pahalı biraz şu an. İşkembeler 5 TL’den, mumbar 13 TL’den, ciğer 40 TL’den, ayaklar 2 TL’den satılıyor. Ayrıca dana memesi ve koyun kulağı var. Meme şu an 3 TL’den, kulak da 4 TL’ye gidiyor. Halkın cebinde para olmamasından dolayı et yiyemiyorlar sakatata yöneliyorlar. Sakatatlar şu an iyi gidiyor. Hem taze, hem sağlıklı” diye konuştu. 

Esnaf Tufan Dönen ise, Adana’da gece yemek sektörünün arttığı için talebin çok olduğunu belirterek, “Sakatat fiyatları yine uçtu. Ciğerin kilogramı 50 lira. Koyun yüreği 20 lira. Kelle 25 lira. Mumbar ve işkembe takım olarak 30 lira. Zam geldi şu an. Bu zam niye geldi çünkü koyun yok. Koyun canlı ithalat edildiği için Türkiye’ye koyun yetmiyor ve esnaf sıkıntı çekiyor koyun bulmakta. Etin kilogramı kemikli 42 lira oldu. Geçen ay 35 liraydı. 1 ay sonra artık ele geçmez. Talep çok. Eskiden paçacı ve ciğerci yoktu. Artık kebapçılar ciğere yönelince, paçacılar şırdan ve mumbara yönelince kokoreççiler de arttı. Talep çok, yetmiyor. Lüks oldu artık. 1990 ve 1995’li yıllarda kimse yüzüne bakmıyordu. Şu an ama talepler karşılanmıyor” ifadelerini kullandı. 

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