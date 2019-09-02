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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralanırken, çevredeki ev ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2135 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. 

Olayda, patlamanın meydana geldiği evde bulunan İbrahim Güneş yaralanırken, çevrede bazı ev ve araçlarda maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan İbrahim Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sokak trafiğe kapatılırken, mahallenin doğal gaz akışı tedbir amacıyla kesildi. 

Olay yerinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, evdeki doğal gaz borusunun ucunun bağlı bulunmadığını, açıkta olduğunu tespit etti. 

Mahalle sakinleri, patlama meydana gelmeden önce çevrede doğal gaz kokusu fark ettiklerini söyledi. 

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