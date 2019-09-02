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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda H.Y. isimli bir şüphelinin Van’dan gelen başka bir şüpheli ile 100.Yıl Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin evine düzenlediği operasyon neticesinde Ü.Ö ve cezaevi firarisi olan N.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramda 52.20 gram skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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