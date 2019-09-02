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Mersin’den Kıbrıs’a yüzerek geldiler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 9 kişilik ekip ile dönüşümlü olarak yüzerek, Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 24 saatte yüzerek ulaştılar.

Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Kıbrıs arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi’ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 9 kişilik ekip ile dönüşümlü olarak yüzerek, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Girne’ye 24 saatlik sürede ulaşmayı başardılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen yüzücüleri Girne antik limanında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Yüzerek antik limana gelen sporcular ellerinde bayraklarla Kıbrıs halkını selamladı. 

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sporcuları görmekten çok memnun olduklarını ifade ederek, 90’lı yıllarda da bu etkinliğinin yapıldığını, yeniden tekrarlanmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi. Her biri farklı meslek dallarından olmalarına karşın yüzme alanında önemli başarılara imza atan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Etkinliğe destek veren kurumlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki spor izolasyonuna dikkat çekerken, Mersin ile Kıbrıs arasında tamamlanan yüzme parkurunun uluslararası alanda tanımlanmış olacağı belirtildi. 

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