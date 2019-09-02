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Manisa'da lise binasında çıkan yangın korkuya neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Turgutlu ilçesi Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının 3'üncü katında bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında okuldan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın nedeniyle doğal gaz ekipleri de olay yerine geldi. Kapıların kilitli olduğunu fark eden ekipler kilitli kapının üzerinden atlayarak girdikleri okulda gaz akışını kesti. Yangın nedeniyle okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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