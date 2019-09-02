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Niğde'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

NİĞDE’de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan firari koca polis tarafından aranıyor.

NİĞDE'de, 4 çocuk annesi Sibel Çetinel (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Çetinel (43) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana gelen olayda; boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel ve eşi Murat Çetinel tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti.

Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in öldüğü belirlendi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

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