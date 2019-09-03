400 kilo altın iddiasına ikinci kazı

İlçeye bağlı Gönence Mahallesi’nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, 400 kilo altın iddiası üzerine dün sabah saatlerinde evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak, kazı yaptırmıştı. Jandarmanın gözetiminde iş makinesi tarafından evin yanındaki arazide, yetkililerden alınan izin sonrası bölgede ikinci kez kazı çalışması başlatıldı. Kazıyla ilgili konuşan köylüler, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu ve altın çıkacağına inanmadıklarını söylediler.