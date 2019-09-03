Annesinin beyin ölümünden 3,5 ay sonra doğdu

Çekya, mucize bebeği konuşuyor.

27 yaşında Mrtva Eva, beyin ölümü gerçekleştikten 3,5 ay sonra doğum yaptı.

Brno kentinde yaşayan Eva 16 haftalık hamileyken felç geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının beyin ölümü gerçekleşti.

Eva makineye bağlandı. Bu sayede 300 gram ağırlığındaki bebeği hayata tutundu. Doktorlar, Eva’yı makinelere bağlı tutarak bebeğin anne karnında gelişimini tamamlamasını sağladı. 3,5 ay sonra Eva ameliyata alındı.

15 Ağustos günü, sezaryen ile Eliska adı verilen bebek yaşama gözlerini açarken, annesi Eva’nın bağlı olduğu makineler, ailesinin izni ile kapatıldı.

Eliska bebeğin, doğduğunda 2 kilo 130 gram olduğu ve sağlık durumun iyi olduğu açıklandı.

Doktorlar, Eliska’nın, felç geçiren bir anneden doğan bebekler arasında kilosu en yüksek olanlardan birisi olduğunu belirtti.

“Doğum yaptıktan sonra ailenin huzurunda anneyi solunum cihazından ayırdık. Annenin öldüğü gün, kızı Eliska'nın doğum günü oldu" diyen Çek doktorlar, dünyada bu şekilde sadece 20 vaka olduğunu söylüyor.