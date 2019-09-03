Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. Cenevre öncesi Suriye'deki sorunlar konusunda adım atmayı istediklerini belirten Erdoğan, rejimin İdlib'i bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Erdoğan, Beştepe'de Çekya Başbakanı Andrej Babis'i ağırladı. İkili görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'nin bugüne kadar 40 milyar dolar bir harcama yaptığını ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bize vermiş olduğu birçok sözler var. Bu sözler bizim milli bütçemize bir parasal destek sözü değil. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bizim de uluslararası kuruluşlarımız olan Kızılay, AFAD bunlara verilecek destekle gerek bu çadırlardan tutunuz konteyner kentlere verilenceye kadar, okuldur sağlık ocağıdır buna benzer birçok konuda verilen sözler. Bizim şu ana kadar yaptığımız yatırım yaklaşık 40 milyon doları buldu ama AB'nin ne yazık ki 3 milyar avroyu bile bulmadı. Hala yaptık yapıyoruz diyerek bir oyala taktiğidir gidiyor. Fakat öyle de olsa böyle de olsa biz bu 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz vermeye de devam ediyoruz.

İdlib bizim meselemizdir. Zira buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz.

"Güvenli bölgenin adı kaldı"

Tüm bunlarla beraber az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği bir güvenli bölge teklifi var. Bu teklif Sayın Obama döneminde de masadaydı ve Sayın Trump döneminde bu güvenli bölgeyi yine kendilerine teklif ettim. Avrupa'nın önemli ülkeleri başta Almanya, Fransa onlarla görüştüm. Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de bu çok güzel bir teklif güzel bir anlayış. Peki yapılacak ne? Biz bu güvenli bölgede yaklaşık bizim sınırlardan 30 kilometre derinlikte ve bütün sınırlarımız boyunca devam eden bir alan. Buralarda biz konut yapacağız ve bu konutların 300-400 metrekare bahçesi olacak ve burada da bu mülteciler kendileri ekip biçecek. İhtiyaçlarını buradan karşılamak suretiyle kendi kendilerine yetme imkanı olacak. Fakat uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi. Şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar hadi deyince de kimseyi biz karşımızda ortada bulamıyoruz. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı.