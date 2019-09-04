Mehmet Yalçınkaya ilk kez bu kadar kızdı! Mustafa'nın dediğine bakın

Masterchef yarışması Tv8 ekranlarında izleyiciyi eleme heyecanı ile ekrana kilitledi. Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı ilk turda kaybeden mavi takım olmuştu. İlk eleme adayları da bu takımdan çıktı. İkinci turda ise kırmızı takım farklı olarak yenildi. Final yarışında 'Masterchef'ten kim elendi' sorusunun yanıtı ortaya çıkacak.

Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Mavi takım kaptanları olan Suna'nın sunumda yaptığı hata sebebiyle yenilmişti. Suna dokunulmazlığı kazanınca kendini kurtardı. Takımı yakan Suna, eleme adayı olarak da rakip gördüğü Ekin'in adını verdi.

Sen bir gözümün içine bak!

Mehmet Yalçınkaya'yı eleme gecesinde çıldırtan ise Mustafa oldu. Eleme adayını seçerken Onur için 'Ben şef olarak yemeğini kabul etmezdim' deyince stüdyoda buz gibi bir hava esti. Mehmet Şef, "Bir dakika... Bir dakika... Sen benim gözlerime bir bak bakayım. Sen haddini bileceksin, burada bir yarışmacısın. Gözlerimin içine bak! Siz yarışmacısınız biz jüriyiz. Biz burda neye ve nelere bakacağımızı idrak edeceğimiz için burda jüriyiz. Herkes işine baksın" dedi.