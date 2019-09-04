"Falcao'nun gelişi mi yoksa Galatasaray'ın Milli Takıma futbolcu vermemesi mi önemli?"

SABAH Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'a programında Galatasaray ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. "Son 2 yıldır doğru düzgün oynamayan Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi yoksa tarihinde ilk defa Milli Takım'a oyuncu göndermemesi mi daha önemli?" diye konuştu.